شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : الأهلى خسر بالـ "5" بعد رحيل عبد الله السعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن النادى الأهلى تأثر برحيل عبد الله السعيد عن صفوف فريقه مؤكدا أن ذلك ظهر على النتائج السلبية التى عانى منها المارد الأحمر.

أضاف مرتضى منصور فى تصر يحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الأهلي اتهزم بالخمسة بعد رحيل عبدالله السعيد أهم لاعب عنده".

تابع رئيس الزمالك :" الزمالك كان بيلعب أمام نادي مصر بدون ساسي وطارق حامد ومحمود علاء وشيكابالا فطبيعي أن يتأثر مستواه".

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وتعادل الزمالك أمام نادى مصر بنتيجة 1 – 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالة من عمر مسابقة الدورى.