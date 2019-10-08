اجتماع مثمر بين الهيئة العامة للرياضة وجمعية الإعلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت جمعية الإعلام الرياضي بدعم الهيئة العامة للرياضة لموافقتها على نقل مقر الجمعية الحالي من مركز إعداد القادة إلى مقر الهيئة، وتخصيص مكان مناسب ليكون مقراً جديداً لها بعد استكمال كل مرافقها وملتزماتها ليكون دورها أكثر فاعلية بشكل مختلف في الدورة المقبلة، حيث تعتبر الهيئة الإعلام الرياضي الداعم الرئيسي لمسيرة الرياضة.

وأكد سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة خلال لقائه بمقر الهيئة في دبي أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة عبدالله إبراهيم، دعم الهيئة للجمعية من كل النواحي، حيث إن المؤسسة الحكومية الرياضية تسعى دائماً لخلق الأجواء المناسبة لعمل الهيئات المنضوية تحت لواء الهيئة.

ورحب عبد الغفار بتقديم كل الدعم من أجل نجاح مهمة الجمعية، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام الرياضي كمحور أساسي في عملية التنمية. وأبدى ترحيبه الكامل بأي متطلبات قد تلزمها مستقبلاً، مؤكداً أن إمكانيات الهيئة تحت تصرف الجمعية، كما تحدث عبد الغفار بصورة مختصرة عن دور الهيئة والبرامج التي تقدمها.

وفي الجلسة الثانية للمكتب التنفيذي هذا العام، ناقشت الجمعية تصورات الهيئة المستقبلية حول تقرير الأمانة لوضع آلية جيدة للنهوض بدور الجمعية المحلي والعربي والقاري والدولي، وطالبت الهيئة الجمعية بضرورة تفعيل دورها بصورة أكبر من الفترة السابقة، حيث كان حضورها لا يتناسب مع الطموحات.

ووجه رئيس اللجنة الشكر للأمانة العامة، متمنياً أن تتواصل الجهود المشتركة في خدمة مسيرة الإعلام الرياضي، لما فيه المصلحة العامة. وأكدت اللجنة أهمية التعاون مع الهيئات الرياضية في الدولة تجاه دعم مسيرة الرياضة الإماراتية.

واطلع أعضاء المكتب على التصور الخاص لعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة، حيث قدمت الأمانة العامة خطتها من أجل الارتقاء وتفعيل دور اللجنة عبر خطة تكاملية قدمت بحضور سعيد عبد الغفار وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية حول رغبة الهيئة في تعديل اسم الجمعية إلى «رابطة الإعلام الرياضي»، حيث تم الاتفاق على دراسة التصور المتكامل التي قدمته الهيئة.

ووجهت الجمعية الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة اللواء محمد الرميثي على الدعم الكبير الذي يوليه للجمعية ولمسيرة الإعلام الرياضي في الدولة، وللأمانة العامة في الهيئة، والهيئات والمجالس الرياضية، لما حرصت على تقديمه من دعم ومساندة.

وثمن رئيس الجمعية عبدالله إبراهيم دور وجهود الهيئة. وأكد أن الجمعية تفتح أبوابها أمام كافة الخبرات التي من شأنها المساهمة في إنجاح العمل وتقدمه.