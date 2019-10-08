شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه البنك الأهلى وديًا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق حرس الحدود نظيره البنك الأهلى يوم الخميس المقبل خلال معسكره المغلق بمصر الجديدة استعدادًا لمباراة الأسبوع الرابع الذى يلتقى فيه الحدود مع الإسماعيلى باستاد الإسماعيلية، بينما يستعد البنك الأهلى لبدء مسابقة دورى القسم الثانى يوم 20 أكتوبر الجارى .

كان حرس الحدود قد تعادل فى آخر مبارياته أمام طنطا بهدف لمثله وهو ما رفع رصيده إلى 3 نقاط فى المركز العاشر للدورى .

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لعلاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباريات الثلاث التى خاض بالدورى وكلفته عدم تحقيق أى فوز خلالها وكان قريبًا من الخسارة أمام وادى دجلة فى الأسبوع الثانى بعدما تقدم الدجلاوية بهدفين نظيفين فى الشوط الأول، إلا أنهم نجحوا فى العودة خلال أحداث الشوط الثانى .