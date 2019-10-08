شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج أمام أتلتيكو فى البطولة الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الثلاثاء فريق كرة اليد الأول بنادى سبورتنج بقيادة مديره الفنى أسر القصبى مع نظيره أتلتيكو الرأس الأخضر فى إطار ختام مواجهاته بالدور الأول ببطولة أفريقيا المقامة على الرأس الأخضر .

وحقق سبورتنج الفوز فى أولى مواجهاته على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 34 /25 الجمعة، قبل أن يهزم رد ستار الإيفوارى السبت 29 /21 ويحصل على راحة الأحد، ليلتقى مع جى أس كى الكونغولى أمس الإثنين .

يشارك سبورتنج فى هذه المنافسه بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

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ويقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.