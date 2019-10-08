شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 7 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 7 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها خضوع محمود الخطيب رئيس النادى للكشف الطبى للاطمئنان على العملية الأخيرة التى اجراها بألمانيا ، بالإضافة لتألق المغربى وليد ازارو فى التدريبات وغياب التونسى على معلول عن المران، نظرا لانضمامه لمعسكر نسور قرطاج

حسين الشحات يكشف هوايته المفضلة وأول هدية وراتب فى حياته

كشف حسين الشحات لاعب الأهلى، عن العديد من كواليس حياته الشخصية، حيث تحدث اللاعب عن بعض هواياته المفضلة، وأول هدية حصل عليها فى حياته، وكذلك أول راتب تقاضاه، فضلاً عن أسعد لحظة فى عمره، وذلك خلال حوار سريع أجراه مع الصفحة الرسمية للنادى الأهلى

​شاهد مهارة فايلر وتجهيز محمد محمود وظهور مروان محسن في مران الأهلي

شهد مران النادي الأهلي عددًا من المشاهد، والذي يأتي استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

الخطيب يخضع للكشف الطبى ويجري فحوصات وأشعة

خضع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، للكشف الطبى ظهر اليوم على يد الطبيب الألمانى بيرتا لانفى الذى تواجد فى زيارة المستشفى الملكى بالإسكندرية.

أزارو يتألق فى مران الأهلى.. وفايلر يعالج أزمة إهدار الفرص

تألق المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى مران الفريق الجماعى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك.

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على معلول يغيب عن مران الأهلي وينضم لمنتخب تونس

غاب التونسى على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن مران الفريق اليوم الإثنين والذى يأتى استعدادًا لمواجهة نادى الزمالك فى الدورى الممتاز.

مروان محسن يظهر فى تدريبات الأهلي بعد خروجه من المستشفى

ظهر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم الإثنين بعد انتهاء إجازته التي امتدت لمدة 10 أيام.

3 خطايا تستلزم العقاب من فايلر فى الأهلى

أظهر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي العين الحمراء للاعبيه منذ توليه المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، ورغم تولي فايلر المسئولية منذ فترة قصيرة إلا أنه أظهر أكثر من عقاب سواب بشكل فردي أو جماعي بعد مرور 3 جولات فقط من بطولة الدوري العام