شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لو اتخد قرارا بإعادة مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فمن المفترض أن يرحل.

أضاف مرتضى منصور فى تصر يحات لبرنامج الزمالك اليوم :" إعادة مباراة الزمالك مع جينراسيون فوت غير مبررة، ولو صعد بطل السنعال مكاننا الاتحاد الإفريقي من المفترض أنه يروح، والقرار العادل هو صعود الزمالك لدور المجموعات".

ولا تزال أزمة مبارة الزمالك وجينيراسيون تلقى بظلالها على المشهد الكروى بعد انسحاب بطل السنغال أمام الفريق الأبيض ورفضه التوجه لملعب برج العرب ليعلن مراقب اللقاء التشادى فوز الأبيض اعتباريا بثلاثية.

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وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة .

وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة التى كان مقرر لها يوم الأحد 28 سبتمبر الماضى رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وينظر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الإعلان الرسمى الخاص بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون غدا 8 أكتوبر قبل قرعة دور المجموعات المقرر لها يوم 9 من نفس الشهر.