شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحذر لاعبى المنتخب من "السوشيال" ويطالب الجدد باستغلال الفرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اجتماعًا مع اللاعبين وتحدث معهم قائلا إنه لا يحب خروج اللاعبين للحديث عن أمور المنتخب فى وسائل الإعلام إلى جانب أن ضم أو استبعاد أى لاعب يعود لرؤية فنية وليس لأسباب أخرى وأن من يؤدى ويلتزم سيتواجد مع المنتخب بصفة منتظمة أما من يتراخى فى التدريبات أو المباريات مع فريقه فسيكون مصيره الاستبعاد خاصة أن كل لاعبى مصر يتمنون التواجد وارتداء قميص المنتخب .

كما طالب اللاعبون الجدد أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وحمدى فتحى باستغلال الفرصة، خاصة أنها المرة الأولى التى يرتدون فيها قميص المنتخب.

وتشهد قائمة المنتخب تواجد 22 لاعبًا فى المعسكر بعد استبعاد عمرو السولية بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تتراوح من أسبوعين لـ3 أسابيع.. وأبلغ الجهاز الطبى للأهلى نظراءهم فى منتخب مصر، أن اللاعب لن يستطيع التواجد فى معسكر المنتخب وتم عرض نتيجة الأشعة على محمد أبو العلا طبيب الفريق الوطنى، الذى رفع تقرير لحسام البدرى المدير الفنى والذى قرر عدم ضم لاعب بديل للسولية والاكتفاء باللاعبين الموجودين بالمعسكر.

واللاعبون الموجودون فى معسكر المنتخب هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، بجانب الرباعى المحترف أحمد حجازى وتريزيجيه ومحمد الننى وكوكا.