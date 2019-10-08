شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد وروان العربى يتأهلان لربع نهائى أمريكا المفتوحة للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز الثنائى المصرى كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى المصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، وروان العربى، أول تأشيرات التأهل إلى الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة المقامة حاليا فى فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز كريم عبد الجواد على منافسه جريجور مارش بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 59 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5، 16-14، 11-7 .

فيما تغلبت روان العربى على النيوزلاندية المخضرمة جويل كينج بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فى مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7، 7-11، 2-11، 12-10، 11-8 .

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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وكان البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب سموحة المصنف الثانى عالميا لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائى الأخير المتوج بهذا اللقب فى العام الماضى.

أما الثنائى الأشهر الذى تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات، وذلك فى نسخة 2017.