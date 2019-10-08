شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى يطالب بدعم البدرى ولاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدلى القيعى المستشار الفنى للنادى الأهلى الجمهور بدعم المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى خلال الفترة المقبلة لاستعادة الثقة عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية بدور الـ16 أمام جنوب أفريقيا .

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، أنه لا يرغب فى التعليق على قائمة اللاعبين المنضمين خلال معسكر الفراعنة و تقديم الدعم لهم خلال المرحلة المقبلة .

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا وديا ضمن أستعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2021 بالكاميرون والمقرر إقامتها يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وأشار عدلى القيعى، أن جمهور الاهلى دائما مساند للمنتخب الوطنى ولا يوجد حملات المقاطعة للتواجد خلف الفراعنة وهذا الامر ظهر خلال الظهور بالمدرجات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية .