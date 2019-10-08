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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 7 / 10 / 2019 أبرزها ، مروان محسن يظهر فى تدريبات الأهلي بعد خروجه من المستشفى

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، فتح تدريب الفريق غدًا خلال معسكره الحالى لمدة 15 دقيقة أمام جميع وسائل الإعلام

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