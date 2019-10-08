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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الاثنين 7 / 10 / 2019  أبرزها ، مروان محسن يظهر فى تدريبات الأهلي بعد خروجه من المستشفى

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، فتح تدريب الفريق غدًا خلال معسكره الحالى لمدة 15 دقيقة أمام جميع وسائل الإعلام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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