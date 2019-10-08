شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس يرفض معاقبة لاعبى دجلة بعد فقدان 8 نقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اليونانى تاكيس جونيس، توقيع عقوبات على لاعبى الفريق بعد فقدان 8 نقاط فى أول ثلاث مواجهات بالدورى، بالخسارة من طنطا والإسماعيلى والتعادل مع حرس الحدود، مؤكدًا أن النتائج ستتحسن تدريجيًا مع تحسن الأداء، مشيرًا إلى ضرورة التركيز وبذل قصارى الجهد داخل المستطيل الأخضر لتحقيق النتائج الإيجابية وعدم التعرض لأزمة الموسم الماضى وصراع دجلة مع الهبوط قبل أن ينجوا ويستمروا فى الدورى الممتاز.

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وعقد الخواجة اليوناني جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بطى صفحات المباريات الماضية، والتركيز والعمل بقوة من أجل تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى ستجمعهما يوم 18 من الشهر الجارى على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.