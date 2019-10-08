شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج ثالث جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الأثنين ، منافيات الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 على صعيد المجموعات الأربعة.

شهدت المجموعة الأولى فوز كلا من ، الاتحاد السكندرى على المنيا بنتيجة 3/0 و طلائع الجيش على طنطا 3 /0 و بنى سويف على دمنهور 3/0 .



بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ، القناة على الترسانة 3/0 وبترجت على سموحة3 /2 ، فيما شهدت المجموعة الثالثة فوز كلا من ، الزمالك على الشمس بنتيجة 3/0 .



كما شهدت منافسات المجموعة الرابعة فوز كلا من ، الطيران على جزيرة الورد 3/2 و الأهلى على هليوبوليس 3/1 . إنطلقت مسابقة الدورى الممتاز لرجال الكرة الطائرة يوم الأثنين الماضى بدون اللاعبين الدوليين ، نظرا لمشاركة المنتخب فى كأس العالم المقام حاليا فى اليابان .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتائج ثالث جولات دورى رجال الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.