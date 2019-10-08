شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 7/ 10/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين الموافق 7/ 10/ 2019 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، ميتشو يعترف بخطئه فى مباراة إف سى مصر لرئيس الزمالك، ورفض مد الراحة بعد التعادل مع إف سى مصر.

ميتشو يعترف بخطئه فى مباراة أف سى مصر لرئيس الزمالك

اعترف الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض، بالأخطاء الفنية التى ارتكبها خلال مواجهة أف سى مصر، وأدت لحدوث المفاجأة وانتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، فى اللقاء الذى جمعهما أمس الأحد على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثالثة بالدورى.

ميتشو يرفض مد راحة الزمالك ويستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للأهلى

رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، مد فترة الراحة السلبية للاعبى فريقه، بعد التعادل مع إف سى مصر أمس الأحد، بهدف لمثله على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يدرس تأجيل تعديل جهاز ميتشو لبعد انتهاء قمة الدورى

يدرس مسئولو نادى الزمالك، تأجيل إجراء تعديل على الجهاز المعاون للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لحين الانتهاء من مواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

شيكابالا مهدد بالغياب عن قمة الدورى بسبب إصابة العضلة الضامة

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن شيكابالا قائد الفريق الأبيض مازال يخضع لبرنامج علاجى من إصابة العضلة الضامة التى لحقت به فى لقاء المقاصة، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز. Advertisements

الزمالك يستعيد "عبد الغنى" أمام الأهلى فى قمة الدورى

يستعيد الزمالك لجهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

الزمالك ينتظر وصول مدرب الأحمال الجديد قبل مواجهة الأهلى

ينتظر مسئولو نادى الزمالك، وصول مدرب الأحمال الأجنبى الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام للجهاز المعاون للصربى ميتشو المديرالفنى للفريق الكروى الأول.

سوبر كورة.. 7 كلمات تنهى أزمة جنش في جلسة رئيس الزمالك

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا عقب تحدث اللاعب عبر وسائل السوشيال ميديا على أزمة مستحقاته المتأخرة.

الزمالك يضم "زياد الصحيفى" أصغر لاعب فى مباراة رسمية