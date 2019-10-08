الأهلي يضم لاعب منتخب اليد للناشئين سيف هاني "فوكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم الانتهاء من إجراءات ضم سيف هاني "فوكس" لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 سنة، قادمًا من صفوف نادي الشمس.

وأوضح عبدالقادر في تصريحات أمس الاثنين، إن اللاعب وقع على عقود الانتقال للأهلي لمدة 4 مواسم، وتسلّم النادي الاستغناء الخاص به ليتم قيده في قائمة الفريق.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية مع منتخب الناشئين، والفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا.​