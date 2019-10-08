أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مشوار الدوري مازال طويلا والزمالك قادرا على تصحيح مساره مرة أخرى.
وكان الزمالك تعادل مع أف سي مصر بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.
قال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم:"تحدثت مع رئيس شركة إعلام المصريين وطالبت بوقفة مع محمد عفيفي وأيمن الكاشف بسبب تحيزهما للأهلي خلال التعليق على المباريات"
أضاف: "الراجل كان محترما ووعدني بأنه سيتصدى لتلك التجاوزات".
تابع: "لدينا أخطاء وظروف ولكن لن نهدم استقرار الفريق من تعادل مباراة، مازال المشوار طويلا ونريد أن نصحح المسار قبل مباراة الأهلي"
وأكمل:"نفاضل بين ثلاثة مدربين لاختيار أحدهم، لمعاونة ميتشو في الجهاز الفني ولكن لن نعلن الأسماء في الوقت الحالي".
ووجه رسالة للفنان نبيل الحلفاوي قائلا:" حب الأهلي كما تشاء ولكن لا تكره الزمالك أو تسخر منه".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يوجه رسالة لـ"نبيل الحلفاوي".. ويؤكد: الزمالك سيصحح مساره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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