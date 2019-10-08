

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، كواليس قرار الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي.

وقال: عبر برنامجه الزمالك اليوم، ان جماهير مصر منتظرة قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال.

وشدد: أن جماهير الأهلي تنتظر قرار الكاف بشدة أكثر من جمهور الزمالك، لأنهم يتمنون خروج الفارس الأبيض من دوري أبطال أفريقيا وخاصة الإعلام المنتمي لهم وفعلوا المستحيل لـ إقصاء الزمالك من البطولة.

وتابع: ان اتحاد الكرة ونادي الزمالك والجهات الأمنية أرسلوا المستندات للكاف التي تثبت أن الزمالك على حق فى تلك الأزمة.

واختتم أن مراقب المباراة له دور كبير فى تلك الأزمة الذي اعتمد فوز الزمالك بثلاثة أهداف طبقا للوائح.

الزمالك وبطل السنغال.وشدد: أن جماهير الأهلي تنتظر قرار الكاف بشدة أكثر من جمهور الزمالك، لأنهم يتمنون خروج الفارس الأبيض من دوري أبطال أفريقيا وخاصة الإعلام المنتمي لهم وفعلوا المستحيل لـ إقصاء الزمالك من البطولة.وتابع: ان اتحاد الكرة ونادي الزمالك والجهات الأمنية أرسلوا المستندات للكاف التي تثبت أن الزمالك على حق فى تلك الأزمة.واختتم أن مراقب المباراة له دور كبير فى تلك الأزمة الذي اعتمد فوز الزمالك بثلاثة أهداف طبقا للوائح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. خالد الغندور يهاجم جماهير الأهلي بسبب أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.