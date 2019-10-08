وافق حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على السماح للاعبى النادى الأهلى الدوليين المنضمين لمنتخب مصر حاليًا بحضور حفل اتحاد الكرة لتسليم درع الدورى عن العامالماضي.
ووافق المدير الفنى أن يؤدى اللاعبون تدريبهم فى السادسة من مساء الخميس المقبل بملعب استاد القاهرة ثم التوجه لمقر إقامة الحفلبأحد فنادق القاهرة والعودة مجددًا لمعسكر المنتخب بعد انتهاء الحفل.
وبدأ المنتخب الوطنى أول معسكراته اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى وجهازه المعاون استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا يوم 14 أكتوبر الجارى على استاد القاهرة الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر البدري يوافق على عودة لاعبي الأهلي لحضور حفل تسليم درع الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.