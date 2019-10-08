رياضة | عاجل.. حسام البدري يوجه رسائل مهمة للاعبي المنتخب الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسام البدري يوجه رسائل مهمة للاعبي المنتخب الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"عدم الحديث في وسائل الإعلام، الرؤية الفنية، مصير أي مقصر الاستبعاد"، هكذا تحدث المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الكابتن حسام البدري، خلال اجتماعه مع اللاعبين المنضمين للمنتخب مؤخرًا.

وأكد البدري، أنه لا يرغب في خروج اللاعبين للحديث عن أمور المنتخب في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، فضلًا عن أن الرؤية الفنية هي التي تؤدي لضم أو استبعاد اللاعبين وليست أي أسباب أخرى، مشيرًا إلى أن أي مقصر في التدريبات سيكون مصيره الاستبعاد عن القائمة.

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ويتواجد في قائمة المنتخب الوطني 22 لاعبًا في المعسكر بعد استبعاد عمرو السولية بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب معاناته من جذع في الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تتراوح من أسبوعين لـ3 أسابيع.

وأبلغ الجهاز الطبي للأهلي نظراءهم فى منتخب مصر، أن اللاعب لن يستطيع التواجد في معسكر المنتخب وتم عرض نتيجة الأشعة على محمد أبو العلا طبيب الفريق الوطنى، الذي رفع تقرير لحسام البدرى المدير الفنى والذى قرر عدم ضم لاعب بديل للسولية والاكتفاء باللاعبين الموجودين بالمعسكر.

واللاعبون الموجودون في معسكر المنتخب هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، بجانب الرباعى المحترف أحمد حجازى وتريزيجيه ومحمد النني وكوكا.