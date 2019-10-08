رياضة | فاسكيز يعلق على رحيل رونالدو عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاسكيز يعلق على رحيل رونالدو عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي كان مهما بالنسبة للفريق ولكنهم سعداء بمجموعة اللاعبين التي يمتلكونها حاليًا.

وقال فاسكيز في نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية:"كريستيانو رونالدو؟ ما تغير هو أن لدينا الآن لاعب آخر يحمل القميص رقم 7، رونالدو كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا لكننا سعداء بالمجموعة التي يمتلكها الفريق حاليًا ونريد القتال من أجل كل شيء".



وعن المقارنة بين رونالدو وميسي، قال فاسكيز: "لقد عشت مواسم جيدة جدًا مع كريستيانو، إنه لاعب جيد جدًا".

وعن وصوله لأول مرة لريال مدريد، قال فاسكيز: "كنت متوترًا بعض الشيء، كان شيئًا حلمت به عندما كنت طفلاً وتمكنت من تحقيقه وهذا أمر رائع".



وأضاف:"لقد مر وقتًا صعبًا علينا بعد الهزيمة من باريس لكن الفريق تعافى بشكل جيد جدًا، نحن نتصدر جدول ترتيب الليجا وفي موقف جيد، لذا علينا أن نفخر بذلك".

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واختتم فاسكيز تصريحاته قائلاً:"منذ أن كنت طفلًا كانت ذاكرتي الأولى هي لعب كرة القدم مع شقيقي، ما أود أن أخبر الناس به أن تثق في نفسك ولا تتوقف أبدًا عن الحلم والعمل، هكذا يتم تحقيق الأهداف والشيء المهم هو الاستمتاع بكرة القدم كل يوم".



وهاجمت صحيفة ماركا الإسبانية في أغسطس الماضي جماهير ريال مدريد بسبب هجومها على جناح الفريق لوكاس فاسكيز الذي واجه الكثير من الانتقادات بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.



وتعرض لوكاس فاسكيز الذي يعتبر من الأعمدة الرئيسية للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لانتقادات لاذعة وقوية من الجماهير البيضاء بسبب تدهور مستواه.



وسخرت الصحيفة الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي منتقدي لوكاس فاسكيز مؤكدة أنه سيء للغاية لدرجة أن زين الدين زيدان يثق به ويضعه دائماً في الملعب، حيث لعب مع ريال مدريد 185 مباراة وتم استدعائه لمنتخب إسبانيا من قبل فيسينتي ديل بوسكي وجولين لوبيتيجي وشارك في يورو 2016 وكأس العالم بروسيا 2018 ثم جاء سانتياجو سولاري إلى النادي الملكي وقرر الاعتماد عليه قبل أن يعود زيدان الذي يدفع به بصفة مستمرة وهذه عوامل تؤكد أنه لاعب سيء بالفعل.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن يمكن أن لوكاس فاسكيز ليس له مكاناً في ريال مدريد وهناك من يدعي أن وقته انتهي داخل قلعة السانتياجو برنابيو ولكن هناك فرق كبير بين ذلك والسخرية منه كلاعب فهو لا يبخل نهائياً بمجهوده من أجل الفريق وعدم الاحترام الواضح غير مقبول نهائياً ولا بأس أن مطالبة لوكاس فاسكيز يجب أن يرحل ولكن مدربه يعتقد أنه لاعب دائماً ما يبذل قصارى جهده.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لوكاس فاسكيز يبذل قصارى جهده في كل مباراة يخوضها مما جعل جميع المدربين يتمسكون ببقائه داخل نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد ولا يشكو نهائياً عندما لا يشارك بصفة مستمرة وهذه أشياء تجعل المدرب سعيداً للغاية.