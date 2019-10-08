رياضة | نجم برشلونة مهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة مهدد بغياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي عن مواجهة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها يوم 26 من شهر أكتوبر الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة سيبذل أقصى جهده من أجل تجهيز ديمبلي لمباراة كلاسيكو الأرض مشيرة إلى تجهيز النادي للاستئناف على البطاقة الحمراء التي حصل عليها ديمبلي في المباراة الأخيرة.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي تعرض للطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام أشبيلية في الدوري الإسباني بعد أن تفوه بكلمات قوية ضد حكم اللقاء على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرسا يطمح في تقديم مطالبات لاجتماع اللجنة المسئولة عن توقيع العقوبات على أمل أن يتم إيقاف اللاعب عن مباراة إيبار المقبلة فقط.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في أحداث مماثلة لحادثة ديمبلي عادة ما يتعرض اللاعب لإيقاف لمباراتين مؤكدة أنه إذا حدث نفس الأمر مع ديمبلي فسيغيب رسميًا عن مباراتي إيبار وريال مدريد.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البلوجرانا سيستأنف ضد بطاقة ديمبلي الحمراء التي حصل عليها رونالد أراخو الذي طُرد بعد اصطدامه مع تشيشاريتو.



ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن اللجنة المسئولة عن توقيع العقوبات ستجتمع يوم الأربعاء المقبل لحسم عقوبات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني.



وكشف برشلونة في بيان رسمي له نهاية الشهر الماضي أن عثمان ديمبيلي يعاني من بعض الآلام في الفخذ الأيسر وهي نفس الإصابة العضلية التي كلن يعاني منها في الفترة الماضية وسيخضع النجم الفرنسي لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة طبيعة الإصابة وتحديد مدة الغياب.



وأشارت التقارير إلى أن ديمبلي غاب عن برشلونة بالفعل 262 يوماً بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال مسيرته.



وأوضحت التقارير أن برشلونة يعاني بشدة من قلة مهاجميه بعد الإصابة التي داهمت ليونيل ميسي قائد الفريق وإنسو فاتي النجم الشاب الصاعد لينضم لهم عثمان ديمبلي اليوم.