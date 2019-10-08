رياضة | الصقر: المعلم "إتعين رسمي" وطلبني معه.. صلاح "بيفهم في الأصول" ولهذا السبب "زعلت" من حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصقر: المعلم "إتعين رسمي" وطلبني معه.. صلاح "بيفهم في الأصول" ولهذا السبب "زعلت" من حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن نجم المنتخب السابق، في حوار مطول، أنه كان مرشح لتولي منصب مدير المنتخب مع حسن شحاته، مشيرا بأن اللجنة الخماسية فرضت بعض الاسماء على حسام البدري.

وقال الصقر في تصريحاته لبرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "قبل تنصيب حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب، تم إبلاغ حسن شحاته بشكل رسمي بتنصيبه مديراً فنياً للمنتخب، من قبل أحد الأفراد داخل مجلس إدارة إتحاد الكرة.

وأردف : طلب مني شحاته العمل معه كمديرا للمنتخب، ولكني كنت رافض.



وتابع : بعد ذلك كان من المفترض الإعلان عن ايهاب جلال مديرا فنيا، ولكن لم يتم الاتفاق معه بسبب تمسكه بتواجد جهازه المعاون للعمل معه، وهذا الامر احترمته فيه كثيرا. وتابع : بعد ذلك كان من المفترض الإعلان عن ايهاب جلال مديرا فنيا، ولكن لم يتم الاتفاق معه بسبب تمسكه بتواجد جهازه المعاون للعمل معه، وهذا الامر احترمته فيه كثيرا. واكمل "علاقتي طيبة بالبدري، واكن له كل الاحترام، واستفدت منه كثيرا على المستوى الإداري" وتابع : عملت معاه في بيراميدز"راس براس"، لم يكن هناك رئيس ومرؤوس، بمعنى أنني لم أكن أتلقى تعليمات. وانتقل الصقر للحديث عن الجهاز المعاون للبدري في المنتخب قائلا : تم فرض بعض الأسماء عليه، أحمد أيوب لم يكن ضمن اختيارات الجهاز الفني. واكمل : ايضا البدري لم يكن رافضا تواجد الحضري معه كمدرب حراس، ولكن في النهاية تم اختيار ايمن طاهر كنوع من التوازنات بين الأهلي والزمالك، وهذا الامر عكس ماقاله عمرو الجنايني في المؤتمر. وافصح : اكد الجنايني انه ليس هناك توازن بين الأحمر والأبيض، وهذا لم يحدث، والدليل وجود طارق مصطفى وايمن طاهر مع احمد ايوب والبدري. واردف: هناك تدخل من اللجنة الخماسية في اختيار الجهاز المعاون لحسام البدري باللمنتخب، وحديث الجنايني في المؤتمر أراه "فض مجالس" وعن عمله في بيراميدز قال : هناك اشخاص استغلوا هذا التوتر الذي حدث بيني وبين جمهور الاهلي عقب عملي في بيراميدز. واردف : تعرضت للضغوط، ولكني لم أسىء للاهلي طول فترة عملي ببيراميدز. واكد : التطاول الذي نراه في الساحة الرياضية مؤخرا اصبح امر غير مقبول.

واردف : تعلمنا ان الرياضة أخلاق، وهذا لم نراه الان، المسئول اصبح لا يملك الوعي الكافي بأنه من الممكن ان يتسبب في احتقان كبير بسبب كلمه تخرج منه ،نحن نفتقد للقدوة، لابد من تفعيل القانون. Advertisements وانتقل للحديث عن حسام حسن: "علاقتي رائعه به، ما اغضبني فقط عندما حصلت على لقب "العميد" هنأني محمد الدعيع، ولم يفعل ذلك حسام، ولكن علاقتي به قوية واحترمه هو وابراهيم توأمه".



وانتقل للحديث عن احمد حسام ميدو وحقيقة شجاره معه بسبب ركلة جزاء مباراة منتخب ليبيا في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة الامم الافريقية 2006 قائلا : كنت اود ان اسدد ركلة الجزاء، ولكن ميدو طلب مني ان يتصدى لها لكي يحصل على لقب هداف البطولة، وتركتها له بدون أي ازمة".



واشار: كنت قائد المنتخب في هذا التوقيت والمسئولية حتمت عليا ترك الكرة لميدو. واشار: كنت قائد المنتخب في هذا التوقيت والمسئولية حتمت عليا ترك الكرة لميدو. وانتقل للحديث عن مدرب الاهلي :" فايلر لديه شخصية جيده، عندما سألت عنه في اندرلخت البلجيكي اكدوا لي انه مدرب "متحفظ" ولكن لم يظهر ذلك في طريقته مع الأهلي.



وأردف : هو يعطي اللاعبين الحرية، استطاع ان يجهز 20 لاعب على الاقل، وأصبح هناك تنافس كبير بين اللاعبين، والنتائج تساعده على ذلك بكل تأكيد.



وانتقل للحديث عن ميتشو مدرب الزمالك قائلاً : مدرب كبير بالقارة، ويملك لاعبين مميزين، ولكنه يجري الكثير من التغييرات على االفريق.



واكد : "فيه مشكلة في أداء الزمالك"، لابد من خلق داوفع جديده للاعبين من اجل عودة الفريق للاداء الجيد مرة أخرى.



وانتقل للحديث عن بيراميدز مؤكدا ان الفريق يمتلك فريق كبير من الموسم المنقضي، واضاف العديد من العناصر المميزة، وعليه خلق دوافع جديده للمنافسه بقوة على الدوري، مشيرا بأن هذه الدوافع اذا لم تتواجد، لن ينافس. وانتقل للحديث عن بيراميدز مؤكدا ان الفريق يمتلك فريق كبير من الموسم المنقضي، واضاف العديد من العناصر المميزة، وعليه خلق دوافع جديده للمنافسه بقوة على الدوري، مشيرا بأن هذه الدوافع اذا لم تتواجد، لن ينافس. وعن محمد صلاح قال : "لا أحد يختلف على محمد صلاح الذي أصبح أيقونة للجمهور، ولكن لابد من عدم التفرقة بين اللاعبين" وأفصح :صلاح لاعب كبير وأيقونة وكل شىء، حتى لا يحرف أحد تصريحاتي، ولكني أرى انه من الضروري مساندة باقي لاعبي المنتخب مثلما يحدث مع صلاح.



وعن قرا اعفاء صلاح من المعسكر الأخير قال : بعيدا عن اصابته الأخيره، ولكنه كان يؤدي قبل ذلك بشكل جيد ويشارك، والجميع يعلم ان صلاح لاعب محترف ويستطيع اللعب مباراة كل أربعة أيام.



واشار : يجب أن يكون هناك مصارحه مع الجمهور من قبل الجهاز الفني، فالجميع يرى صلاح يشارك مع فريقه بشكل طبيعي ويظهر بمستوى جيد. واشار : يجب أن يكون هناك مصارحه مع الجمهور من قبل الجهاز الفني، فالجميع يرى صلاح يشارك مع فريقه بشكل طبيعي ويظهر بمستوى جيد. وعن ازمة شارة القيادة قال "اذا سألنا صلاح نفسه هل تقبل قيادة المنتخب في ظل وجود أحمد فتحي، متأكد انه سيرفض".



وأردف : هي دي الأصول، وصلاح يعرف الأصول، وأعتقد أيضا في حالة وجود عبد الله السعيد وليس فتحي، سيفعل صلاح نفس الأمر، وسيرفض قيادة المنتخب في ظل وجود السعيد. وأردف : هي دي الأصول، وصلاح يعرف الأصول، وأعتقد أيضا في حالة وجود عبد الله السعيد وليس فتحي، سيفعل صلاح نفس الأمر، وسيرفض قيادة المنتخب في ظل وجود السعيد. واكد "محمد صلاح من حقه يزعل" ماحدث معه في حفل الأفضل "اهمال شديد"، بالتأكيد الأصوات كانت ستفرق معه.



وأردف : ولكن رد فعل صلاح كان عنيفا، كان عليه الغضب من من أهمل، وليس بحذف "لاعب بمنتخب مصر" من حسابه.



وأتم كلماته : مافعله على تويتر "عقاب لمحبيه" وليس للمسئول.