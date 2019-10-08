عبد الله الشريدة.. سجل حافل بالتألق

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

حزن الشارع الرياضي السعودي، اليوم، لفقدان نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق عبدالله الشريدة، على أثر تعرضه لنوبة قلبية حادة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور اللاعب ورسائل المواساة والتعزية.

عبدالله الشريدة بدأ مشواره مع فريق القادسية عام 1988 واستمر معهم حتى عام 1995، وانضم للهلال الذي قضى معهم فترة ذهبية استمرت حتى 2005، وقبل الاعتزال لعب موسما واحدا لنادي الخليج.

أبرز البطولات التي شارك فيها مع المنتخب السعودي الأول، بطولة كأس القارات في الرياض 1992م، بطولة كأس الأمم الآسيوية في هيروشيما باليابان 1992م، تصفيات كأس العالم 2002م.

وتوالت ردود الفعل على وفاة اللاعب، وغرد سامي الجابر قائلا:” اللهم اغفر له و ارحمه وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناتك رحمك الله يا عبدالله و ربط على قلب عائلتك انا لله وانا اليه راجعون”.

Advertisements

وغرد اللاعب السابق لنادي الهلال والمنتخب، نواف التمياط: “رحم الله الأخ العزيز عبدالله الشريدة وغفر له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته ، عرفنا عن ابوالعنود كل خلق طيب ، خالص العزاء لأسرته ومحبيه ولا حول ولا قوة الإ بالله.

وقال نجم الهلال ياسر القحطاني: “لا حول ولا قوة إلا بالله… اللهم ارحم أخي عبدالله الشريدة، واغفرله وثبته عند السؤال. أحر التعازي لأسرته الكريمة”.

كما نعى نادي الهلال لاعبه السابق، وقدم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال تعازيه لعائلة الشريدة وللوسط الرياضي بعد وفاة اللاعب المدافع الذي ارتدى قميص الفريق لمدة 10 أعوام.