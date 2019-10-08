الان تتابع عضو ذهبي نصراوي يقدم 340 ألف ريال دعما للنادي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 قدم العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعما مالية للنادي مقداره 340 ألف ريال. وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت لعبدالعزيز هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه.

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