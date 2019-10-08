الامارات | الهاشمي: لا أخشى أن أصبح «متسبباً في ضربات الجزاء» مثل ديفيد لويز

شكرا لقرائتكم خبر عن الهاشمي: لا أخشى أن أصبح «متسبباً في ضربات الجزاء» مثل ديفيد لويز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع فريق بني ياس، خالد الهاشمي، الذي تسبب في إحدى ركلات الجزاء خلال مواجهة «السماوي» أمام الوحدة، في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي، وافتتح منها «العنابي» التسجيل، إنه لا يتخوف من أن يصبح مثل مدافع فريق أرسنال الإنجليزي، البرازيلي ديفيد لويز، الذي ظل يتسبب في ضربات جزاء في الفترة الأخيرة كلفت «الغانرز» النقاط.

وأوضح الهاشمي، الذي التحق بصفوف المنتخب الأولمبي لـ«الإمارات اليوم» أن «السر في عدم قلقه من أن يصبح مثل ديفيد لويز، يعود إلى الحديث الذي دار بينه وبين زملائه، بعد احتساب حكم المباراة عمر آل علي ركلة جزاء ضده، في الدقيقة 19، وسجل منها الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، هدف التقدم للوحدة، إذ أشار اللاعب إلى أنه حصل على دعم من زملائه اللاعبين الذين طالبوه بعدم إلقاء اللوم على نفسه».

وقال مدافع «السماوي»: «من الطبيعي أن تضع اللوم على نفسك، حينما تسبب ركلة جزاء، ولكن الدعم الذي حصلت عليه من زملائي اللاعبين ساعدني على العودة إلى أجواء المباراة سريعاً، عندما يرفع زملاؤك من حالتك المعنوية في مثل هذا التوقيت، فإنك تعرف مدى الكفاءة والروح الجماعية التي يتمتع بها فريقك، وعندها يتوجب عليك أن تكون على قدر التحدي والمسؤولية».

وأشار لاعب فريق بني ياس، إلى أن ركلة الجزاء في الأساس لم تكن صحيحة، وأنه حصل على بطاقة صفراء غير مستحقة، وقال: «من وجهة نظري، أعتقد أنها لم تكن صحيحة، عموماً من الجيد أنها لم تؤثر فينا، لأنها كانت في توقيت مبكر، لا يمكن أن تستسلم وأنت في بداية المباراة، كرة القدم 90 دقيقة، لذلك عليك أن تقدم كل ما لديك حتى صافرة نهاية المباراة».

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وحول أصعب اللحظات التي عاشها خلال المواجهة الصعبة، أوضح الهاشمي أن لحظة حصول فريق الوحدة على ركلة جزاء، حينما كانت النتيجة لمصلحتهم 3-2، وحصل «العنابي» على ركلة جزاء، وقال: «لقد شعرت بأننا لن نفوز في هذه المباراة، قد نخرج بالتعادل، ولكن الأمر اختلف بعد ذلك، مجريات المباراة انقلبت بعد إهدار سيبستيان تيغالي ركلة الجزاء، وسجلنا نحن الهدف الرابع».

وأكد مدافع فريق بني ياس أن الفوز الكبير الذي حققه «السماوي» على حساب جاره فريق الوحدة لم يكن الأصعب بالنسبة لهم في الفترة الأخيرة، وأنهم قدموا أداء مقنعاً في المواجهة، وأنهم يحترمون كل المنافسين على حد سواء، دون الرفع من سقف طموحاتهم أمام فريق على حساب آخر. وقال: «الفوز على الوحدة ليس أصعب فوز نحققه في الفترة الأخيرة، وأود أن أقول إن بني ياس لا يصعب عليه أي شيء، صحيح المباراة لم تكن سهلة والجميع شاهد ذلك، ولكننا كنا في الموعد وكل اللاعبين قدموا كل ما لديهم في اللقاء، ومن الجيد أننا خرجنا بثلاث نقاط».

وأضاف لاعب «السماوي»: «صحيح أن الفوز على فريق مثل الوحدة له طعم خاص ولكننا لا نرفع من شأن فريق على حساب آخر، نحن نخوض كل المباريات، ونضع في أذهاننا احترام الخصم مهما كان اسمه لأن الاحترام واجب لكل الفرق، الجميع بالنسبة لنا واحد وكل مباراة هي ثلاث نقاط مهمة نرغب في الحصول عليها».

خالد الهاشمي:

«من الطبيعي أن تضع اللوم على نفسك حينما تتسبب في ركلة جزاء.. لكن زملائي دعموني».