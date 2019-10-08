الامارات | بطل العالم في الجوجيتسو يزور دبي للتحدّث عن «الذكاء الاصطناعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم في الجوجيتسو يزور دبي للتحدّث عن «الذكاء الاصطناعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك بطل العالم ومدرب النجوم في الجوجيتسو، البرازيلي ريجان ماتشيدو، في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة 14 - 15 الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال مجلس دبي الرياضي إن ريجان ماتشيدو سيتحدث عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير رياضة الجوجيتسو والأداء الخاص في التدريبات، مؤكداً أن ريجان من أشهر مدربي الجوجيتسو في العالم، حيث كان يدرب نجوم هوليوود على حركات الدفاع عن النفس، ومن أبرزهم النجم العالمي فان ديزل، وتشوك نوريس، وويز خليفة، وأشتون كوتشر، وبرانجي دان إينوسانتو، كما عمل مع ستيفن سيجال، وميل جيبسون، وكيانو ريفز، وسكارليت جوهانسن، وروبرت باتنسون، وتشارلي هونام، والملاكم العالمي تيتو أورتيز.

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وأرسل ماتشيدو رسالة عبر حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي لجماهيره، قال فيها إنه سيحضر إلى دبي للمشاركة في المؤتمر، وأنه يعلم بأن رياضة الجوجيتسو لديها شعبية واسعة في الإمارات، وهناك العديد من الأبطال الذين ينافسون في الدولة. وأعرب عن حرصه على لقاء الجمهور والرياضيين في دبي أثناء مشاركته في المؤتمر.

وكما أكد مجلس دبي أن ريجان يعد نموذجاً للشخص الرياضي الناجح، حيث بنى نفسه وطور قدراته منذ البداية، وحافظ على مسيرته الناجحة بعد الاعتزال للتحول إلى مجال تدريب الرياضيين، وتدريب نجوم السينما على أداء الحركات القتالية في أفلامهم، كما أنه نموذج ناجح في استخدام الذكاء الاصطناعي للتدريبات الرياضية، وتطوير مستوى أداء الرياضيين، وهو المحور المرتبط بمشاركته في مؤتمر الذكاء الاصطناعي.

وأشار المجلس إلى أن عملية التسجيل للراغبين في حضور جلسات وورش عمل المؤتمر ومعرض الشركات من داخل وخارج الدولة تتواصل من خلال الموقع الإلكتروني WWW.DAIS.AE وفق باقة من الاختيارات التي تناسب مختلف الاهتمامات.