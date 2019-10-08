الامارات | صحيفة: الوحدة يقدّم عرضاً مغرياً لمدرب براغا البرتغالي

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الوحدة يقدّم عرضاً مغرياً لمدرب براغا البرتغالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «أو مينهو البرتغالية» أن إدارة نادي الوحدة قدمت عرضاً مغرياً لمدرب فريق براغا البرتغالي، ريكاردو سابينتو، لتوليه مهمة تدريب «العنابي» في الفترة المقبلة بدلاً منن الهولندي موريس شتاين، الذي جمع ثلاث نقاط فقط حتى الآن من أصل 9 في دوري الخليج العربي.
وأكدت الصحيفة أمس، أن مسؤولي نادي الوحدة مستعدون لدفع مليوني يورو سنوياً، بعقد لمدة عامين من أجل التعاقد مع المدرب البرتغالي، وهو مبلغ ذكرت الصحيفة أن نادي براغا غير قادر على تقديمه للمدرب ريكاردو، لكن الشرط الجزائي في عقد المدرب قد يمنعه من الالتحاق بالوحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة إذا ما رغب في دفع الشرط الجزائي فربما سيكون مجبراً على دفع ثلاثة ملايين يورو للتعاقد مع المدرب، وأثنت الصحيفة على المدرب وقالت إنه حقق نجاحات جيدة في الدوري البولندي، وأصبح محط اهتمام الأندية.
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