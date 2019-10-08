الامارات | جمهور المنتخب يتجمع في نادي الوصل قبل التوجه إلى النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور المنتخب يتجمع في نادي الوصل قبل التوجه إلى النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشجعون للمنتخب الوطني لكرة القدم أنهم أكملوا ترتيباتهم كافة لدعم المنتخب والوقوف خلفه بقوة، خلال مباراته المرتقبة مع نظيره منتخب إندونيسيا بعد غدٍ الخميس على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، لافتين إلى أن أدوات التشجيع المختلفة مثل الطبول الكبيرة والطبول الصغيرة والإعلام والشالات ستكون حاضرة في الملعب، وكشفوا عن تحضيراتهم لإطلاق رسائل تحفيزية مكتوبة وهتافات مميزة إلى لاعبي المنتخب، خلال المباراة، مشيرين إلى أن اتحاد الكرة قام من خلال اللقاءات التنسيقية التي عقدها مع روابط مشجعي الأندية بتوفير كل المتطلبات وتقديم التسهيلات اللازمة التي تمكّن الجمهور من الوجود في المدرجات ومؤازرة المنتخب وبث روح الحماس والجدية في أوساط اللاعبين، مشددين على أنهم ينتظرون من لاعبي المنتخب مصالحة جماهيرهم، من خلال تغيير الصورة التي ظهر بها، أخيراً، خصوصاً في كأس آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات، لافتين إلى أنهم يتوقعون حضور نحو 10 آلاف مشجع في المدرجات.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»: «مهمتنا حشد أكبر عدد من الجمهور خلف الأبيض في هذه المباراة، وخلال الاجتماع التنسيقي الأخير الذي عقد مع اتحاد الكرة تم الاتفاق على التفاصيل كافة، المتعلقة بتقديم التسهيلات التي تمكننا كمشجعين من أداء واجبنا الوطني على أكمل وجه، من خلال دعم المنتخب في المدرجات». وأشاروا إلى أن اتحاد الكرة سيقوم بتوفير مياه الشرب والمواصلات وأدوات التشجيع المختلفة، من أعلام وشالات وغيرها لجمهور الأبيض.

من جانبه، أكد رئيس رابطة مشجعي المنتخب فهد المنصوري (فالودة)، أنهم استعدوا لمساندة المنتخب في المدرجات بتجهيز أدوات التشجيع مثل الطبول والأعلام والشالات، مشيراً إلى أنهم كرابطة مشجعين قاموا بإعداد رسائل تحفيزية للاعبين سيتم الكشف عنها أثناء المباراة لبث روح الحماس بين اللاعبين لتقديم كل ما عندهم في المستطيل الأخضر وإسعاد جماهيرهم وتغيير الصورة السابقة التي ظهر بها المنتخب خلال كأس آسيا 2019. وأضاف فالودة: «تم تخصيص مكان لرابطة مشجعي المنتخب في الملعب مقابل المنصة الرئيسة، حتى تتمكن الرابطة من القيام بدورها في قيادة الجمهور لتشجيع المنتخب».

وأشار فالودة إلى أنه تم الاتفاق مع اتحاد الكرة على أن يكون نادي الوصل مقراً لتجمع الجماهير، على أن يتم نقلهم بالحافلات إلى استاد آل مكتوم في نادي النصر، تفادياً للازدحام المروري.

بدوره، أكد مشجع المنتخب، رئيس جمعية جماهير نادي بني ياس، حريز المنهالي، أنهم استغلوا مباراة بني ياس والوحدة الأخيرة، في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، وقاموا بإرسال رسائل للجمهور لحثهم على الحضور إلى استاد آل مكتوم بنادي النصر ودعم المنتخب في هذه المباراة التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة للمنتخب، كونها أول مباراة يخوضها الأبيض على أرضه ووسط جمهوره بعد مشاركته الأخيرة في كأس آسيا 2019.

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وشدد المنهالي على أهمية الاجتهاد والأداء القتالي للاعبين في الملعب، خلال المباراة، كون ذلك يحفز الجمهور، ويشجعهم على دعم المنتخب حتى آخر دقيقة من عمر المباراة. وأضاف المنهالي: «قمنا كمشجعين بالطواف على بعض المدارس في بني ياس، من أجل حشد أكبر عدد من الطلاب للحضور إلى ملعب المباراة ومساندة المنتخب».

كما كشف رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس، سعيد ربيع، أنهم قاموا بحشد نحو 400 مشجع من جمهور النادي للحضور إلى ملعب المباراة ودعم المنتخب الوطني، لافتاً إلى أنهم متفائلون بظهور مختلف للأبيض في مباراة إندونيسيا، مؤكداً أنهم سيدعمون المنتخب من المدرجات بالأغاني الوطنية، التي تلهب حماسة اللاعبين.

بن هزام: أندية وفرت حافلات لنقل الجماهير

أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد هزام الظاهري، أنهم عقدوا أكثر من لقاء مع ممثلي الجماهير وروابط الأندية، بجانب التواصل مع جميع الأندية والتنسيق معها، لضمان حضور أكبر عدد من الجمهور للمدرجات ودعم المنتخب، مشيراً إلى أن الجمهور الإماراتي لا يحتاج دعوة للحضور إلى استاد آل مكتوم ومساندة منتخب بلاده، مؤكداً أهمية مباراة إندونيسيا. وقال بن هزام في تصريحات صحافية: «وجدنا تعاوناً كبيراً من الأندية، التي قامت بدورها بتوفير مواصلات لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة».