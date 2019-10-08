الامارات | بني ياس يجدِّد عقد عوانة حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يجدِّد عقد عوانة حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم تجديد عقد قائد الفريق الأول، فواز عوانة، لثلاث سنوات مقبلة، وذكر النادي، في بيان عبر حسابه على «تويتر»، أن اللاعب، المتبقي له عام في عقده الحالي، سيستمر مع «السماوي» حتى 2023، وأشار النادي إلى أن عوانة الذي نشأ في استاد الشامخة عاد، العام الماضي، إلى بيته بعد عامين في صفوف النصر، بجانب اللعب بصفوف نادي الوحدة معاراً في دوري أبطال آسيا.

من جانبه، قدم عوانة، في تصريحات صحافية، الشكر لكل المسؤولين بنادي بني ياس على الثقة وتجديد عقده، وقال: «بإذن الله سيصعد السماوي لمنصّات التتويج المحلية بجهود الفريق والجهاز الفني ودعم جماهيرنا الغالية، والشكر موصول، أيضاً، لوكلاء أعمالي الذين لم يقصّروا في موضوع تجديد عقدي».