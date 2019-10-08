الامارات | اتحاد الجوجيتسو يوقّع اتفاقية تنظيم بطولة العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يوقّع اتفاقية تنظيم بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد الإمارات للجوجيتسو مع الاتحاد الدولي، أمس، اتفاقية استضافة وتنظيم بطولة العالم، التي تشمل الناشئين والشباب والكبار والأساتذة رجال وسيدات، في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، والتي من المتوقع أن يشارك فيها وفود من أكثر من 50 دولة.

وقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الهاشمي، وعن الاتحاد الدولي للعبة اليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي، بحضور عدد من مسؤولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو والاتحادين الدولي والآسيوي، وذلك بمقر الاتحاد الإماراتي في أبوظبي. ومن المنتظر أن تقام البطولة بشكل مجمع لأول مرة للناشئين مع الشباب والكبار والأساتذة في أبوظبي، بعد أن كانت تقام موزعة للناشئين والشباب في دولة، والكبار في دولة أخرى طوال الفترات السابقة، ويأتي هذا اعترافاً من الاتحاد الدولي للعبة بقدرة أبوظبي على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى، وثقة المنظمات الدولية بإمكاناتها التي تجعلها مؤهلة لإنجاح أي حدث رياضي مهما كان عدد المشاركين فيه.

البطولة لن تتوقف على منافسات الجوجيتسو لفئة «النيوازا»، لكنها ستتضمن منافسات أخرى، منها القتال الكامل، والقتال الاستعراضي المختلط، والعرض الفني الزوجي، والبارا جوجيتسو لمختلف الفئات العمرية، حيث تم تحديد فئة الناشئين لمن هم تحت الـ18 عاماً، وفئة الشباب لمن هم تحت الـ21 عاماً، والبالغين دون سن الـ30 عاماً، والأساتذة فوق الـ35 سنة.

Advertisements

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة يوم 5 سبتمبر الماضي، وسيغلق اليوم على الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في تلك المنافسات من مختلف الدول إلى 1500 لاعب ولاعبة من أفضل المصنفين بمختلف الفئات، وفقاً لتقديرات الإقبال على التسجيل حتى الآن. من جانبه، أكد عبدالمنعم الهاشمي أن أبوظبي التي اعتادت على إبهار العالم في تنظيم بطولة المحترفين كل عام على مدار الأعوام الـ11 الماضية، والتي أصبحت عاصمة الجوجيتسو العالمية، تملك كل المؤهلات لتقديم بطولة استثنائية وغير مسبوقة من بطولات العالم التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي.

وأشار إلى أن رياضة الجوجيتسو تجاوزت مفهوم الرياضة في الإمارات، وأصبحت «مشروع وطن» يرتبط بالكثير من القيم والأهداف الاستراتيجية بفضل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث إن برامجها للكشف عن المواهب وتأهيل وصقل الأبطال، ونشر اللعبة في المدارس والمؤسسات، هي أفضل برامج في العالم باعتراف الاتحاد الدولي للعبة.

وقال الهاشمي: «قمنا بتشكيل اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، ومعه كل المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد، ونعمل منذ فترة للإعداد والترتيب لتنظيم الحدث، وثقتي بلا حدود بأبطال وبطلات الإمارات بفئات المنتخب المختلفة لتحقيق الإنجازات المرجوة وصعود منصات التتويج، مع علمي بأن بطولة العالم أقوى منصة للتنافس، وأصعبها وصولاً للإنجازات».