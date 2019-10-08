الامارات | خبراء ينصحون اللاعبين بفحص جيناتهم لتطوير أدائهم الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ينصحون اللاعبين بفحص جيناتهم لتطوير أدائهم الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح خبراء ومختصون في مجال التغذية الرياضية خلال ندوة بعنوان «التغذية الرياضية عن طريق الفحص الجيني» أقيمت في مسرح الهيئة العامة للرياضة في دبي، أمس، ونظمها مركز إعداد القادة التابع للهيئة، بالتعاون مع شركة يورو جينيتكا، اللاعبين والرياضيين بشكل عام بأهمية الفحص الجيني، كونه يسهم في تقدم وتطوير الأداء الرياضي.

وتحدّث في بداية الندوة ممثل شركة يورو جينيتكا الدكتور جورج مسعود عن أهمية ودور الفحص الجيني، وكيف يسهم في تطوير الأداء الرياضي، مشيراً الى أن هذه الندوة تهدف إلى توضيح كل الجوانب المتعلقة بالتغذية الرياضية عن طريق الفحص الجيني بما يخدم القطاع الرياضي.

حضر الندوة، الى جانب موظفي الهيئة، ممثلون عن الاتحادات الرياضية.

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من جانبها، قدمت المحاضرة بجامعة روما الدكتورة ماريا فرانسيانو شرحاً مفصلاً عن أهمية الفحص الجيني في المجال الرياضي، مشيرة الى أن من خصائص الفحص الجيني أنه لم تسجل حالات تشابه في الجينات الخاصة بكل إنسان إلا في حالات التوأم فقط.

وأضافت الدكتورة ماريا: «لكل شخص جين معين مُتبع في الاداء الرياضي من حيث أنواع الرياضات المتاحة، لذلك من المهم فحص نشاط الجينات في جسم الانسان للتحقق من فعالية أداء الجسد في ممارسة الانشطة الرياضية، لأن كل أداء وحركة رياضية مرتبطة بجين معين في جسم الانسان، وفي حال تجاوز الاشخاص هذه الفحوص فإنه يمكنهم من أداء أفضل على مستوى ممارستهم للرياضة، وحياة صحية».

بدورها، تناولت المتخصصة في مجال التغذية الرياضية، الدكتورة نادين عنداري حلبي، أهمية الفحص الجيني، وكيفية الاستفادة منه، مشيرة إلى تأثير التغذية في صحة الجسد، وبالتالي انخفاض مستوى الأداء الرياضي.