شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفوز بجائزة رجل العام من مجلة «GQ».. ويهديها إلى المصريين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، مساء الاثنين، بجائزة رجل العام في الشرق الأوسط لعام 2019 التي نظمتها مجلة «GQ».

وأهدى «صلاح» الجائزة إلى جمهوره وخاصة في مصر، مؤكدًا أن المصريين يدعمونه في كل وقت، مضيفًا: «سعيد بتواجدي هنا وحصولي على الجائزة».

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وظهر «صلاح» في حفل حضره العديد من الفنانين على مستوى الوطن العربي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الفرعون المصري.

وكان من أبرز الحضور في الحفل: يسرا وآسر ياسين ومينا مسعود وياسمين الخطيب، فيما قدم الحفل الإعلامي المصري باسم يوسف.

ولم يتواجد «صلاح» في معسكر منتخب مصر المقام حاليًا، إذ فضل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري عدم الاستعانة به بهدف إراحته.