صحيفة إسبانية: زيدان لا يفضل الاعتماد على فينيسيوس

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كتب أنس عبد الغني

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية على أن زين الدين زيدان مازال لا يجد ضالته في نجم ريال مدريد الشاب فينيسيوس جونيور حيث لا يحظى بالثقة الكاملة حتى هذه اللحظة.

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وأشارت صحيفة "ماركا" أن زيدان مازال لم يجد الطريقة المثلى لوضعه داخل حسابات الفريق الأول حتى الآن وذلك أيضا بعدما المدير الفني فينيسوس من قائمة مباراة غرناطة الأخيرة في الليجا، ليفسح المجال لمواطنه الأكثر إقناعاً رودريجو جوس.

وشارك فينيسيوس في 313 دقيقة من أصل 900 لعبها ريال مدريد في كل المسابقات، وهو ما يدلل تراجع أسهمه داخل الفريق مقارنة بفترة انطلاقه مع المدرب السابق سانتياجو سولاري بالموسم الماضي.