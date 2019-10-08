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صحيفة إسبانية: زيدان لا يفضل الاعتماد على فينيسيوس

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الإثنين 7 أكتوبر 2019

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صحيفة إسبانية: زيدان لا يفضل الاعتماد على فينيسيوس

كتب

أنس عبد الغني

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية على أن زين الدين زيدان مازال لا يجد ضالته في نجم الشاب فينيسيوس جونيور حيث لا يحظى بالثقة الكاملة حتى هذه اللحظة.

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وأشارت صحيفة "ماركا" أن زيدان مازال لم يجد الطريقة المثلى لوضعه داخل حسابات الفريق الأول حتى الآن وذلك أيضا بعدما المدير الفني فينيسوس من قائمة مباراة غرناطة الأخيرة في الليجا، ليفسح المجال لمواطنه الأكثر إقناعاً رودريجو جوس.

وشارك فينيسيوس في 313 دقيقة من أصل 900 لعبها ريال مدريد في كل المسابقات، وهو ما يدلل تراجع أسهمه داخل الفريق مقارنة بفترة انطلاقه مع المدرب السابق سانتياجو سولاري بالموسم الماضي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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