شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل والأرجنتين في الدرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) @MEISS20 من المقرر أن تحتضن العاصمة الرياض مواجهة «السوبر كلاسيكو» بين البرازيل والأرجنتين على استاد الملك فهد بالرياض «الدرة» في 15 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض وهي الفترة التي تتزامن مع فترة التوقف الدولي، في نوفمبر القادم. ومن المحتمل أن تشهد المواجهة الكبيرة مشاركة الأرجنتيني ليونيل

من المقرر أن تحتضن العاصمة الرياض مواجهة «السوبر كلاسيكو» بين البرازيل والأرجنتين على استاد الملك فهد بالرياض «الدرة» في 15 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض وهي الفترة التي تتزامن مع فترة التوقف الدولي، في نوفمبر القادم. ومن المحتمل أن تشهد المواجهة الكبيرة مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي ، خصوصاً أن اللقاء يأتي بعد انتهاء فترة العقوبة التي وقعت على ميسي من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية، إثر هجومه على حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا، المقررة بـ3 أشهر.

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