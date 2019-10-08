شكرا لقرائتكم الصقر : الكرة المصرية تفتقد للقدوة وتجربة بيراميدز وتًرت علاقتي بالجمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن تجربة عمله مع نادي بيراميدز وترت علاقته بجمهور النادي الأهلي.

وقال الصقر في تصريحات تلفزيزنية: هناك اشخاص استغلوا هذا التوتر الذي حدث بيني وبين جمهور الاهلي عقب عملي في بيراميدزوتعرضت للضغوط، ولكني لم أسىء للاهلي طول فترة عملي ببيراميدز.

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أضاف : التطاول الذي نراه في الساحة الرياضية مؤخرا اصبح امر غير مقبول تعلمنا ان الرياضة أخلاق، وهذا لم نراه الان، المسئول اصبح لا يملك الوعي الكافي بأنه من الممكن ان يتسبب في احتقان كبير بسبب كلمه تخرج منه.

تابع :" نحن نفتقد للقدوة، لابد من تفعيل القانون.خالد الغندور،الغندور،الزمالك،اخبار الزمالك،اخبار الزمالك اليوم،برنامج الزمالك اليوم،النقاز،حمدى النقاز،حسين الشحات