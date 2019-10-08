شكرا لقرائتكم فتحي مبروك : إستقبلت صالح جمعة بالأهلي وأتمنى إثبات عكس ما يقال عنه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه فتحي مبروك رئيس قطاع الاناشئين بالنادي الاهلي، عدة نصائح لصالح جمعة وذلك عقب انضمام الأخير للأحمر.
وقال مبروك في تصريحات تلفزيونية : "عندما توليت مسئولية الأهلي تحدثت مع الوافد الجديد في ذلك الوقت صالح جمعة"
واردف : اكدت له اننا سعداء بوجوده وانه لابد وان ينسجم مع باقي اللاعبين، لان السمات الشخصية توثر على الأداء.
وتابع : وقتها حذرته بأن كل لاعب الاهلي لابد وان يكون مدرك لكل تصرفاته، حتى وان كان لاعب صغير.
واتم كلماته : اتمنى ان ما يثار حول جمعة يكون غير صحيح ويثبت هو عكس ذلك.الاهلى،الاهلي،فتحى مبروك،اخبار الاهلى،اخبار الاهلى،اخبار الاهلى اليوم،اخبار النادى الاهلى،
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