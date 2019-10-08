شكرا لقرائتكم القمة تؤجل تعديلات الجهاز الفنى للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب مجلس إدارة الزمالك فى إضافة عنصر جديد للجهاز المعاون لميتشو، يتمتع بخبرات كبيرة من أجل مساعدة المدير الفنى فى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، ليتم طرح العديد من الأسماء على رأسهم طارق يحيى ومحمد صلاح وأمير عزمى مجاهد.
وسادت حالة من الغضب داخل أروقة القلعة البيضاء بعد التعادل المخيب للآمال للزمالك أمام إف سى مصر، بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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