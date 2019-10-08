شكرا لقرائتكم القمة تؤجل تعديلات الجهاز الفنى للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو نادى الزمالك، تأجيل إجراء تعديل على الجهاز المعاون للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لحين الانتهاء من مواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك فى إضافة عنصر جديد للجهاز المعاون لميتشو، يتمتع بخبرات كبيرة من أجل مساعدة المدير الفنى فى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، ليتم طرح العديد من الأسماء على رأسهم طارق يحيى ومحمد صلاح وأمير عزمى مجاهد.

وسادت حالة من الغضب داخل أروقة القلعة البيضاء بعد التعادل المخيب للآمال للزمالك أمام إف سى مصر، بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.