شكرا لقرائتكم تاكيس جونيس يرفض فرض عقوبات على لاعيبة وادي دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اليونانى تاكيس جونيس توقيع عقوبات على لاعبى فريق وادي دجله بعد فقدان 8 نقاط فى أول ثلاث مواجهات بالدورى، بالخسارة من طنطا والإسماعيلى والتعادل مع حرس الحدود، مؤكدًا أن النتائج ستتحسن تدريجيًا مع تحسن الأداء، مشيرًا إلى ضرورة التركيز وبذل قصارى الجهد داخل المستطيل الأخضر لتحقيق النتائج الايجابية وعدم التعرض لأزمة الموسم الماضى وصراع دجلة مع الهبوط قبل أن ينجوا ويستمروا فى الدورى الممتاز.

وعقد الخواجة اليوناني جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بطى صفحت المباريات الماضية، والتركيز والعمل بقوة من اجل تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى ستجمعهما يوم 18 من الشهر الجارى على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.