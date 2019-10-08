شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج منافسات الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الأثنين ، منافسات الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 على صعيد المجموعات الأربعة.

شهدت المجموعة الأولى فوز كلا من ، الاتحاد السكندرى على المنيا بنتيجة 3/0 و طلائع الجيش على طنطا 3 /0 و بنى سويف على دمنهور 3/0 .

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بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ، القناة على الترسانة 3/0 وبترجت على سموحة3 /2 ، فيما شهدت المجموعة الثالثة فوز كلا من ، الزمالك على الشمس بنتيجة 3/0 .

كما شهدت منافسات المجموعة الرابعة فوز كلا من ، الطيران على جزيرة الورد 3/2 و الأهلى على هليوبوليس 3/1 .

إنطلقت مسابقة الدورى الممتاز لرجال الكرة الطائرة يوم الأثنين الماضى بدون اللاعبين الدوليين ، نظرا لمشاركة المنتخب فى كأس العالم المقام حاليا فى اليابان