شكرا لقرائتكم عدلى القيعي : لابد من رفع شعار " مصر فوق الجميع " خلال الفترة القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أنه لابد من رفع شعار " مصر فوق الجميع " خلال الفترة القادمة وإنهاء حالة الشحن التى تتواجد بين جمهور الاهلى و الزمالك قبل هذه المباراة التى تجمع بين الفريقين وأستغلال الروح الوطنية المتواجده حاليا لإثبات الروح الرياضية بينهم من لاعبى ومسئولوين .

ويستعد فريق الاهلى لملاقة غريمة التقليدى الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى .

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وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى ، قائلا " لابد من عدم التحفيل والتركيز فقط مع الفريق الاحمر و عدم الاستهانة بالفريق المنافس خلال المباراة القادمة ولكن هذا الأمر يحفيز لاعبيه اكثر لذلك لابد من الاستعداد الجيد للمباراة وعدم النظر ما يحيط بالفريق المنافس " .

وأشار القيعى إلى أنه هذا الأمر لا يعنى التنازل عن الدفاع عن حقوق النادى الاهلى ، ولكن الآن تم أخذ الخطواط القانونية و الانتظار خلال الفترة المقبلة لاخذ الحق بطريقة سليمه بالطرق الشرعية .