شكرا لقرائتكم عدلى القيعي : لابد من رفع شعار " مصر فوق الجميع " خلال الفترة القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد فريق الاهلى لملاقة غريمة التقليدى الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى .
وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى ، قائلا " لابد من عدم التحفيل والتركيز فقط مع الفريق الاحمر و عدم الاستهانة بالفريق المنافس خلال المباراة القادمة ولكن هذا الأمر يحفيز لاعبيه اكثر لذلك لابد من الاستعداد الجيد للمباراة وعدم النظر ما يحيط بالفريق المنافس " .
وأشار القيعى إلى أنه هذا الأمر لا يعنى التنازل عن الدفاع عن حقوق النادى الاهلى ، ولكن الآن تم أخذ الخطواط القانونية و الانتظار خلال الفترة المقبلة لاخذ الحق بطريقة سليمه بالطرق الشرعية .
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