شكرا لقرائتكم خالد الغندور عن "تشميسة النقاز" : ميسى ورنالدو بياخدوا "كبارى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الإعلامى خالد الغندور على المرواغة التى قام بها لاعب نادي مصر مع حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك بتمرير الكرة من أعلى اللاعب فى المباراة التى جمعت فريقين مساء أمس الأحد بالدورى المصرى.
قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" كبار نجوم العالم يتعرضون للمرواغات وعلى رأسهم ميسى لاعب برشلونة الإسبابنى ورنالدو نجم يوفنتوس الإيطالى".
وتعادل الزمالك مع نادي مصر بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
كان التونسى النقاز قد تعرض لنفس "المراوغة" من حسين الشحات لاعب الأهلى فى لقاء السوبر المحلى الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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