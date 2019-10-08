شكرا لقرائتكم تفاصيل الاجتماع الأول لـ حسام البدري مع لاعبي منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون اجتماعًا مع اللاعبين لأول مرة مساء اليوم بعد تعيينه رسمياً مديراً فنياً للفراعنة، بعدما ألغى المدير الفنى التدريب مفضلا الاجتماع باللاعبين بعد انضمامهم للمعسكر المقام حاليًا بأحد الفنادق.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، عدم خوض الفريق تدريبات في اليوم الأول بمعسكر أكتوبر، حيث فضل البدري الاكتفاء بتجمع اللاعبين في فندق الإقامة لتجنب الاجهاد خاصة أنهم خاضوا مباريات مع فرقهم الأيام الماضية.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من..

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محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقبل المقرر له الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجارى، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى الدورى الإنجليزى.