شكرا لقرائتكم تفاصيل الاجتماع الأول لـ حسام البدري مع لاعبي منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم قائمة المنتخب كلاً من..
محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.
كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقبل المقرر له الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجارى، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى الدورى الإنجليزى.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الأول لـ حسام البدري مع لاعبي منتخب مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.