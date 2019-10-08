شكرا لقرائتكم حسام البدري يرفع شعار ممنوع الاقتراب والتصوير فى معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى تحويل فندق إقامة اللاعبين إلى "ثكنة عسكرية" فى إطار خطته بفرض حالة من النظام على معسكر المنتخب الوطنى الحالى الذى يستعد لمواجهة بوتسوانا وديا ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الامم الأفريقية المقبلة 2021 بالكاميرون .

كان حسام البدرى قد بدأ أولى معسكراته مع المنتخب اليوم بتجمع جميع اللاعبين سواء المحليين او المحترفين وألغى التدريب خوفا من الإجهاد خاصة وأن اللاعبين قادمون من ضغط مباريات بالدورى .

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وقام حسام البدرى بعقد جلسة تعارف مع جميع اللاعبين داخل فندق الإقامة مؤكدا لهم في كلمته نحن جميعًا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعًا محظوظون بالتواجد في هذا المكان فاسم مصر كبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب.

فى ذات الإطار طلب حسام البدرى من موظفى فندق الإقامة منع الصور والسيلفى مع نجوم المنتخب الوطنى مشيرا أنه سيقوم بمتابعة ذلك بنفسه وهو ما تفهمه موظفو الفندق .