شكرا لقرائتكم حسام البدري يرفع شعار ممنوع الاقتراب والتصوير فى معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان حسام البدرى قد بدأ أولى معسكراته مع المنتخب اليوم بتجمع جميع اللاعبين سواء المحليين او المحترفين وألغى التدريب خوفا من الإجهاد خاصة وأن اللاعبين قادمون من ضغط مباريات بالدورى .
وقام حسام البدرى بعقد جلسة تعارف مع جميع اللاعبين داخل فندق الإقامة مؤكدا لهم في كلمته نحن جميعًا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعًا محظوظون بالتواجد في هذا المكان فاسم مصر كبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب.
فى ذات الإطار طلب حسام البدرى من موظفى فندق الإقامة منع الصور والسيلفى مع نجوم المنتخب الوطنى مشيرا أنه سيقوم بمتابعة ذلك بنفسه وهو ما تفهمه موظفو الفندق .
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يرفع شعار ممنوع الاقتراب والتصوير فى معسكر المنتخب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.