شكرا لقرائتكم حسام البدري : حديث لاعيبة المنتخب للإعلام ممنوع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إجتماعا مع الاعلامين وتحدث معهم قائلا أنه لا يحب خروج اللاعبين للحديث عن أمور المنتخب فى وسائل الإعلام إلى جانب أن ضم أو استبعاد أي لاعب يعود لرؤية فنية وليس لأسباب أخري و أن من يؤدي و يلتزم سيتواجد مع المنتخب بصفة منتظمة أما من يتراخى فى التدريبات أو المباريات مع فريقه فسيكون مصيره الإستبعاد خاصة أن كل لاعبى مصر يتمنون التواجد وأرتداء قميص المنتخب .

كما طالب اللاعبون الجدد أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وحمدى فتحى بإستغلال الفرصة، خاصة وانها المرة الأولى التى يرتدون فيها قميص المنتخب.

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وتشهد قائمة المنتخب تواجد 22 لاعبا فى المعسكر بعد إستبعاد عمرو السولية بسبب الإصابة ، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تترواح من أسبوعين لـ3 أسابيع.. وأبلغ الجهاز الطبى للأهلى نظراءهم فى منتخب مصر، أن اللاعب لن يستطيع التواجد فى معسكر المنتخب وتم عرض نتيجة الأشعة على محمد أبو العلا طبيب الفريق الوطنى ، الذى رفع تقرير لحسام البدرى المدير الفنى والذى قرر عدم ضم لاعب بديل للسولية والاكتفاء باللاعبين الموجودين بالمعسكر.

واللاعبون الموجودين فى معسكر المنتخب هم محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، بجانب الرباعى المحترف أحمد حجازى وتريزيجيه ومحمد الننى وكوكا.