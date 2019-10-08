شكرا لقرائتكم تأهل كريم عبد الجواد وروان العربي لربع النهائي بطولة أمريكا للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجز الثنائي المصري كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، و روان العربي، أول تأشيرات التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة النقامة حاليا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وفاز كريم عبد الجواد على منافسه جريجور مارش بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 16-14, 11-7 . فيما تغلبت روان العربي على النيوزلاندية المخضرمة جويل كينج بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 7-11, 2-11, 12-10, 11-8 . Advertisements تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي. أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.

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