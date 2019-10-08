شكرا لقرائتكم سيدات سلة الاهلى يفزن على المعادى بنتيجة 19/83... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفاز الصيد على الزهور 47/42 وسبورتنج على جزيرة الورد 82/53 والجزيرة تغلب على البنك الاهلى 67/42 . Advertisements كما فاز سموحة على الترام 87/24 و خسر الاوليمبى من مصر للتأمين 65/43 اما هليوبوليس فاز على 6 أكتوبر 64/ 31 وفاز الشمس على الزمالك 67/48. يذكر أن الدورة المجمعة الثانية لمنافسات الرجال تنطلق يوم 9 أكتوبر الجاري.

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