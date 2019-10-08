شكرا لقرائتكم فتحي مبروك : الأهلي نادي بطولات .. "لما بيركب الدوري مبينزلش"‏... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه مقتنع بمقولة الفريق لما بيركب قمة الدوري مبينزلش.‏ وقال فتحي خلال تصريحات تلفزيونية : "الأهلي لما بيركب ‏الدوري مبينزلش وبيحافظ على الصدارة، وبيكون صعب أنه يتخلى عن المركز الأول".‏ Advertisements وأكمل : "الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى الأداء والنتائج، والجميع يشعر بالسعادة من المستوى الذي يقدمه الفريق ‏بالفترة الأخيرة".‏ وأتم : "الأهلي نادي بطولات ومتعود دائما عليها ويسعى لتحقيق الإنجازات باستمرار".‏

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