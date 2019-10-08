شكرا لقرائتكم الأهلى يتعاقد مع "فوكس" لاعب يد الشمس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولي نادي الشمس علي بيع سيف هانى فوكس لاعب نادى الشمس لكرة اليد ومنتخب مصر مواليد ٢٠٠٠ الفائز بذهبية العالم بأسبانيا للنادى الأهلى بشكل رسمي. وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة تدعيمات مجلس إدارة الأهلي وقطاع النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء لفريق اليد بعد نتائج الموسم الماضي . وقال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي ، إن الأهلي أنهى إجراءات ضم سيف هاني “فوكس” لاعب منتخب 2000 لكرة اليد قادمًا من صفوف نادي الشمس. Advertisements وأوضح إن اللاعب وقع على عقود الإنتقال للأهلي لمدة 4 مواسم، وتسلم النادي الإستغناء الخاص به ليتم قيده في قائمة الفريق. وجاء التعاقد مع اللاعب بعد الاداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية مع منتخب الناشئين والفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا.

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