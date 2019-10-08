شكرا لقرائتكم هجوم الهلال لا يتوقف.. ومدرب ضمك يفقد وظيفته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ الهلال على صدارته في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما جاء محمد الكوكي مدرب ضمك كثالث ضحايا الإقالة إثر خسارته أمام الوحدة بهدف دون رد.
وجمع الهلال 16 نقطة، مسجلاً هجومه العدد الأكبر من الأهداف في المسابقة بواقع 19 هدفاً، أما الوحدة فواصل انتفاضته مع مدربه الأورغوياني كارينيو وحقق الفوز الثالث على التوالي بعدما هزم ضمك الذي أقال مدربه الكوكي وتعاقد مع الجزائري نور الدين زكري.
وجمع الأهلي 7 نقاط مع مدربه السعودي صالح المحمدي وفوزه على الفيحاء رفعه إلى المركز الثالث، أما جاره الاتحاد فخسر أمام ضيفه الحزم وعادت حالة اهتزاز الثقة بين الاتحاديين ومدربهم التشيلي سييرا.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم الهلال لا يتوقف.. ومدرب ضمك يفقد وظيفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.