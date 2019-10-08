شكرا لقرائتكم هجوم الهلال لا يتوقف.. ومدرب ضمك يفقد وظيفته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ الهلال على صدارته في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما جاء محمد الكوكي مدرب ضمك كثالث ضحايا الإقالة إثر خسارته أمام الوحدة بهدف دون رد.

وجمع الهلال 16 نقطة، مسجلاً هجومه العدد الأكبر من الأهداف في المسابقة بواقع 19 هدفاً، أما الوحدة فواصل انتفاضته مع مدربه الأورغوياني كارينيو وحقق الفوز الثالث على التوالي بعدما هزم ضمك الذي أقال مدربه الكوكي وتعاقد مع الجزائري نور الدين زكري.

وجمع الأهلي 7 نقاط مع مدربه السعودي صالح المحمدي وفوزه على الفيحاء رفعه إلى المركز الثالث، أما جاره الاتحاد فخسر أمام ضيفه الحزم وعادت حالة اهتزاز الثقة بين الاتحاديين ومدربهم التشيلي سييرا.