شكرا لقرائتكم بريدة.. تاسع مدينة تستضيف مباريات المنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستكون بريدة المدينة السعودية التاسعة التي يلعب بها المنتخب السعودي، وذلك عندما يواجه سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وسبق للمنتخب السعودي اللعب في الرياض وجدة والدمام والخبر والطائف وأبها والهفوف والجبيل في مباريات ودية ورسمية خلال السنوات الماضية.

ولعب المنتخب السعودي 136 مباراة في الرياض بدأت منذ عام 1967، و46 مباراة في جدة منذ 1976، والدمام 37 مباراة في ذات العام، والخبر 20 مباراة أولها في العام 1980.

واحتضنت الطائف 7 مباريات للمنتخب السعودي بدأت عام 1985، ومباراتين في أبها عام 1999، ومباراة واحدة في الهفوف عام 2012، وأخرى في الجبيل أمام فنلندا عام 1984.