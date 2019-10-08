شكرا لقرائتكم ديشان: لوريس سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي يوم الاثنين أنه على يقين من غياب حارس مرماه هوغو لوريس حتى نهاية العام الحالي، وذلك بسبب إصابته السبت بخلع في كوعه خلال مباراة فريقه توتنهام أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

وبدأ المنتخب الفرنسي بطل العالم معسكرا في مقره في كليرفونتين استعدادا للقاء أيسلندا وتركيا في 11 أكتوبر و14 منه في منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، في غياب قائده لوريس الذي تعرض لإصابة بالغة في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وفي مؤتمر صحافي قال ديشان إنه من الصعب إعطاء وقت محدد لعودة لوريس، مضيفا: لن يعود الى أرض الملعب في هذا العام، أنا شبه متأكد لذلك.

Advertisements

وأبدى ديشان ارتياحه لفكرة عدم وجود كسر في ساعد لوريس، موضحا: فيما يتعلق بالمنتخب، لن يكون معنا خلال هذه المرحلة أو في المرحلة التالية من التصفيات الأوروبية. في إشارة الى مباراتي ألبانيا ومولدوفا في نوفمبر المقبل.

ولفت ديشان الذي يأمل بجمع كأسَي العالم وأوروبا كمدرب كما فعل كلاعب (مونديال 1998 وكأس أوروبا 2000)، الى أن حارس مرسيليا ستيف مانداندا سيكون أساسيا الجمعة أمام أيسلندا بدلا من لوريس.

وكان توتنهام قد أعلن السبت أن لوريس (32 عاما) الذي يحمل ألوانه منذ 2012 تعرض لخلع في كوعه، دون أن يحدد مدة ابتعاده عن الملاعب.